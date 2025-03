Napoli, lo Scudetto ti cade in Laguna: 0-0 a Venezia, che occasione per Inter e Atalanta! | CLASSIFICA

StrettoWeb

Lunch match amaro per il Napoli nella prima partita che apre la domenica della 29ª Giornata di Serie A. Gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 in casa di un combattivo Venezia che ha anche qualche occasione per portarsi a casa l’intera posta in palio. Passo falso importante nella corsa scudetto in vista di Atalanta-Inter di questa sera, gara che potrebbe sottrarre punti a una o a entrambe le altre due candidate alla lotta per il titolo. Dovesse vincere l’Inter allungherebbe a +3. Dovesse vincere l’Atalanta si unirebbe a formare un terzetto in testa a quota 61.

Venezia-Napoli 0-0: la cronaca del match

Pronti, via e il Napoli colpisce subito un legno: Raspadori al 5′ colpisce il palo che strozza in gola l’urlo del gol per il vantaggio. La ‘paura’ sveglia il Venezia che si fa parecchio intraprendente nei primi minuti, soprattutto con Fila. Dall’altra parte è McTominay a impegnare Radu a più riprese. Ghiotta occasione per Fila che si vede negare il gol da Rrhamani abile a salvare sulla linea. In pieno recupero invece è Radu a blindare la porta su colpo di testa di Lukaku.

Meno emozioni nella ripresa. La prima scintilla arriva al 63′ con una conclusione di Politano sulla quale si immola Schingtienne deviando in angolo. Un’occasione per parte, invece, in pieno recupero: al 93′ Simeone spreca in contropiede calciando alto da buona posizione; al 95′ Meret salva il risultato sulla conclusione di Nicolussi Caviglia. Finisce 0-0.

Programma 29ª Giornata Serie A

Venerdì 14 marzo

Ore 20.45

Genoa-Lecce 2-1

Sabato 15 marzo

Ore 15:00

Monza-Parma 1-1

Udinese-Verona 0-1

Ore 18.00

Milan-Como 2-1

Ore 20.45

Torino-Empoli 1-0

Domenica 16 marzo

Ore 12.30

Venezia-Napoli 0-0

Ore 15.00

Bologna-Lazio

Ore 16.00

Roma-Cagliari

Ore 18.00

Fiorentina-Juventus

Ore 20.45

Atalanta-Inter

Classifica Serie A

Inter 61 Napoli 61 Atalanta 58 Juventus 52 Lazio 51 Bologna 50 Milan 47* Roma 46 Fiorentina 45 Udinese 40* Torino 35 Genoa 35* Como 29* Cagliari 26 Verona 26 Lecce 25* Parma 25* Empoli 22 Venezia 20 Monza 15*

* Una partita in più

Programma 30ª Giornata Serie A

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

Como-Empoli

Venezia-Bologna

Ore 18:00

Juventus-Genoa

Ore 20:45

Lecce-Roma

Domenica 30 marzo

12:30

Cagliari-Monza

Ore 15:00

Fiorentina-Atalanta

Ore 18:00

Inter-Udinese

Ore 20:45

Napoli-Milan

Lunedì 31 marzo

Ore 18:30

Verona-Parma

Ore 20:45

Lazo-Torino

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.