Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria e Sicilia: domani scuole chiuse | ELENCO

Si intensifica il maltempo all’estremo Sud Italia. La protezione civile ha ranciato l’allarme in quanto nelle prossime ore si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale in Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha quindi diramato l’allerta meteo in Sicilia e in Calabria e per questo motivo i sindaci stanno predisponendo la chiusura delle scuole per la giornata di domani.

Ecco l’elenco completo aggiornato in tempo reale:

Alì Terme (Messina)

(Messina) Gaggi (Messina)

(Messina) Mongiuffi Melia (Messina)

(Messina) Letojanni (Messina)

(Messina) Roccalumera (Messina)

(Messina) Sant’Alessio Siculo (Messina)

(Messina) Savoca (Messina)

(Messina) Scaletta Zanclea (Messina)

(Messina) Aci Catena (Catania)

(Catania) Acireale (Catania)

(Catania) Giarre (Catania)

(Catania) Mascali (Catania)

(Catania) Riposto (Catania)

