Allerta Meteo, nuova irruzione fredda su Calabria e Sicilia: forti temporali, grandine e tanta neve in montagna

StrettoWeb

Settimo giorno consecutivo di pioggia in Calabria e Sicilia: sta iniziando in queste ore una nuova irruzione fredda, che nella giornata di domani – martedì 1 aprile – raggiungerà il culmine con temperature tipicamente invernali. Una nuova fase di maltempo molto intenso è appena iniziata e proseguirà per gran parte di questa settimana. Le prime piogge e i temporali stanno colpendo varie aree di Calabria e Sicilia, in modo particolare nel basso Tirreno tra Tropea, Pizzo, isole Eolie e Capo d’Orlando, dove si sono verificati i primi nubifragi.

Bufere di neve in corso in Aspromonte, dove è in corso una vera e propria tormenta:

Il maltempo si accentuerà nelle prossime ore, coinvolgendo tutto il territorio di Calabria e Sicilia con forti temporali, intense grandinate, temperature in picchiata e neve a quote decisamente basse per il periodo, fino a 1.300/1.400 metri di altitudine, abbondante. Tutti i dettagli nel video:

Le immagini del weekend in Aspromonte:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Previsioni Meteo complete per Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.