ACR Messina, disastro Primavera: confermato il 3-0 a tavolino, ma anche 1 punto di penalizzazione e multa

L’ACR Messina continua a collezionare figuracce, soprattutto fuori dal campo. Ben nota la situazione societaria, mentre in campo la prima squadra prova a fare il possibile quantomeno per salvare la dignità, anche se i risultati non sono dei migliori. Non esiste, però, solo la prima squadra. Le Giovanili, infatti, sono abbandonate a se stesse, e questo già da inizio stagione, viste le sconfitte delle varie selezioni che in alcune trasferte si sono presentate con pochi calciatori al seguito, costringendo poi l’arbitro a sospendere il match dopo gli “infortuni” che impedivano la prosecuzione delle partite per mancanza di numero minimo di giocatori in campo.

La nuova figuraccia, però, si è manifestata nello scorso weekend, sabato 15 marzo. La Primavera del Messina non si è proprio presentata, ad Arezzo, e così la squadra di casa ha vinto 3-0 a tavolino. Ma non solo: il Giudice Sportivo ha inflitto alla squadra un punto di penalizzazione in classifica e due multe, una da 1.000 e una da 500, quest’ultima in favore dell’Arezzo.

Il comunicato

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo:

“Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali,

RILEVA

che la gara in oggetto non si è disputata per mancata presentazione della società ACR Messina;

che, a norma dell’art 53, comma 2 delle NOIF, la squadra che non si presenta in campo è considerata rinunciataria.

Tutto ciò considerato,

DELIBERA

– di infliggere alla società ACR Messina la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Arezzo;

– di comminare alla società ACR Messina, a norma del comma 2 dell’art 53 NOIF, la penalizzazione di 1 punto nell’attuale classifica e l’ammenda di € 1.000,00;

– di infliggere, altresì, alla società ACR Messina la sanzione dell’ammenda di € 500,00 da destinarsi in favore della società Arezzo, considerato il mancato preavviso nei termini, ai sensi di quanto previsto dall’art 8, comma, 2 del Regolamento dei Campionati Primavera 3 e 4 2024/2025 (C.U. 332/L del 28.06.2024), oltre al rimborso delle spese di organizzazione sostenute dalla società ospitante”.

