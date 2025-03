ACR Messina, sempre più caos: Gambale preannuncia le dimissioni da responsabile della Comunicazione

StrettoWeb

Davide Gambale ha preannunciato all’ACR Messina le dimissioni dall’incarico di responsabile della Comunicazione. L’addetto stampa del club, una delle pochissime figure rimaste all’interno della società anche dopo il cambio proprietà, è pronto dunque a salutare. E questa decisione la dice lunga sulla situazione drammatica, che continua a protrarsi dopo settimane.

Gambale tra l’altro era stato uno dei promotori di #salviamolabiancoscudata, l’iniziativa per raccogliere fondi dopo il mancato pagamento di ritenute e contributi da parte di AAD Invest, che continua a non farsi viva – come prevedibile – nonostante le parole di Alaimo in seguito all’incontro con il Sindaco Basile. Parole che avevamo già bollato come poco credibili, su StrettoWeb, proprio perché non avrebbero avuto un seguito.

Ieri ci siamo chiesti se la rata del “salva-calcio” è stata pagata anche coi soldi di questa raccolta fondi, in quanto sarebbe un reato penale. Il fatto che arrivino le dimissioni di uno dei promotori è eloquente in tal senso, anche perché nessuno ha chiarito né risposto alla domanda.

