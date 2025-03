ACR Messina, Basile tuona: “AAD Group scomparso. Finale già scritto?”

StrettoWeb

“A distanza di cinque giorni dall’incontro convocato presso lo studio del notaio Magno, registro con sconcerto il silenzio assoluto da parte di entrambe le parti che oggi detengono il controllo amministrativo dell’ACR Messina“. È quanto dichiarato da Federico Basile, sindaco della città di Messina, in merito alle vicende sportive legate alla cessione dell’ACR Messina da Pietro Sciotto alla società AAD Group.

“La situazione che stiamo vivendo è paradossale: gli unici soggetti che possono decidere il futuro del calcio in città sono AAD Group, che martedì scorso mi aveva confermato la volontà di proseguire nel progetto – salvo poi scomparire senza ulteriori comunicazioni – e il presidente Pietro Sciotto, che, in seguito alla cessione dell’80% della proprietà, ha il diritto di avocare a sé la clausola rescissoria. – continua il sindaco Basile – Abbiamo seguito costantemente questa vicenda, ma ci troviamo di fronte a un’impasse totale: nessun passo avanti è stato fatto, in nessuna direzione. Per questo motivo chiedo nuovamente e pubblicamente che AAD Group o Sciotto rompano questo inspiegabile e allarmante silenzio. Sembra quasi che ci sia un finale già scritto, ma prima che si arrivi a quel punto, uno dei due deve assumersi la responsabilità di chiarire definitivamente la propria posizione“.

“L’Amministrazione non ha né può esercitare alcuna pressione politica o professionale su una vicenda regolata da atti notarili tra privati. Ma ciò non significa restare inermi di fronte a questa situazione: la Città tutta merita rispetto e trasparenza. È tempo che chi ha in mano il futuro dell’ACR Messina agisca nell’immediato e parli con chiarezza.

Io sono in costante contatto con il direttore sportivo Roma e con i calciatori, consapevole delle difficoltà che stanno affrontando. Con la squadra impegnata in trasferta li incontrerò al loro rientro, per un confronto diretto sulla situazione e per ribadire la vicinanza dell’amministrazione a chi ogni giorno scende in campo con il massimo impegno per la città“, conclude Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.