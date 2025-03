ACR Messina, Banchieri: “non avevamo neanche le maglie di riserva. La nostra società si faccia un esame di coscienza”

StrettoWeb

“Speriamo che il Sindaco ci dia una mano. Oggi non avevamo nemmeno le maglie di riserva, siamo tornati in campo bagnati nella ripresa. I punti che ci hanno tolto dopo i ritiri? La federazione dovrebbe farsi un esame di coscienza e anche la nostra società, che non ha pagato i contributi”. E’ quanto ha affermato mister Banchieri al termine del match pareggiato dal Messina in casa della Cavese.

Confermate le difficoltà economiche del club. La situazione societaria è sempre più complicata, col passare delle settimane, e non ci sono spiragli di luce all’orizzonte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.