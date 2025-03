L’ACR Messina si affida a Luciani, tripletta e Cavese ripresa per i capelli: finisce 3-3, ma la classifica resta complessa

StrettoWeb

L’ACR Messina si appiglia a Luciani e strappa un incredibile pari in casa della Cavese. La gara del turno infrasettimanale del girone C di Serie C finisce 3-3, ma i biancoscudati sono stati sotto di due reti intorno all’ora di gioco. Poi, dopo la rete nel primo tempo, Luciani ne realizza altre due, per la tripletta personale. Così la squadra dello Stretto recupera un punticino alla Casertana sconfitta, ma resta a -6 dai campani, i quali hanno una gara in più.

Una scelta che fa discutere

Nelle scelte di Banchieri emerge subito un’esclusione pesante: in panchina finisce un giovane attaccante titolare, arrivato sullo Stretto a gennaio. Il tecnico è stato – diciamo così – “costretto” a sederlo – in seguito a quanto raccontato su StrettoWeb qualche giorno fa, relativamente alla furiosa lite al termine del match contro l’Avellino. Riportiamo integralmente quanto scritto qualche giorno fa, per rendere l’idea: “Certamente ci sarà qualcuno – che fin qui giocava soltanto su indicazioni del ds – che probabilmente non vedremo più in campo e soprattutto qualche altro che invece non potrà più giocare nonostante fosse una scelta del mister, che adesso – almeno così avrebbe detto Roma – rischierebbe il posto se lo schierasse ancora”.

La partita

Che la partita sia vivace, si capisce da subito. Il Messina parte forte, così come accaduto contro l’Avellino e in generale nelle ultime gare. Un’intensità che porta però a troppa aggressività e a due gialli pesanti, di cui uno a Crimi, che salterà il derby contro il Catania in quanto diffidato. Inoltre, arriva la tegola Gyamfi, costretto al cambio dopo 20 minuti a causa di un infortunio. Nonostante ciò, il Messina spinge ancora e passa, con merito: Luciani firma la sua prima rete di giornata, insaccando di testa su cross di Lia. Fino a fine primo tempo, altre occasioni, una per parte, poi si arriva all’intervallo.

Nella ripresa succede praticamente di tutto: in avvio, in appena quattro minuti, la Cavese la ribalta, prima con Chiricò su rigore (per fallo su Loreto) e poi con Fella. Inerzia dalla parte dei locali, che all’ora di gioco vanno sul 3-1 con Sannipoli e chiudono la gara. Anzi no. Chi pensava che la sfida si fosse conclusa così, non aveva fatto i conti con un match pazzo e vivace, come si era inteso dall’inizio. E così, in appena due minuti, torna in cattedra uno scatenato Luciani, che ne segna altri due e firma la sua tripletta personale. Fino alla fine nessun altro gol: finisce 3-3.

Risultati Serie C girone C, 31ª Giornata

Mercoledì 12 marzo

Ore 18.30

Altamura-Casertana 2-0

Cavese-Messina 3-3

Giugliano-Picerno 0-2

Monopoli-Latina 2-0

Sorrento-Juventus Next Gen 0-1

Ore 20.30

Avellino-Trapani

Ore 20.45

Audace Cerignola-Foggia

Benevento-Crotone

Riposano: Catania e Potenza

Classifica Serie C girone C

Audace Cerignola 55 riposerà una volta Avellino 54 riposerà una volta Monopoli 49 riposerà una volta Benevento 44 riposerà due volte Crotone 43 riposerà una volta Potenza 41 Catania 40 (-1) riposerà una volta Picerno 39 riposerà una volta Giugliano 35 Juventus Next Gen 35 riposerà due volte Altamura 34 riposerà una volta Trapani 32 Cavese 32 riposerà una volta Sorrento 31 Foggia 30 riposerà una volta Latina 24 Casertana 19 ACR Messina 13 (-4) riposerà una volta Turris escluso Taranto escluso

Prossimo turno Serie C girone C (32ª giornata)

Domenica 16 marzo

Ore 15.00

Crotone-Audace Cerignola

Foggia-Cavese

Latina-Juventus Under 23

Picerno-Monopoli

Ore 17.30

Trapani-Giugliano

Ore 19.30

ACR Messina-Catania

Ore 20.30

Casertana-Sorrento

Potenza-Altamura

