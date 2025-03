Interesse per l’ACR Messina, Antonini conferma: “sto lavorando per una soluzione, ho parlato col Sindaco”

StrettoWeb

Il Presidente del Trapani Valerio Antonini ha svelato il suo interesse relativo alla salvezza dell’ACR Messina, confermando quanto scritto da StrettoWeb qualche giorno fa. A TeleSud, l’imprenditore romano ha spiegato di aver parlato col Sindaco Basile, dicendosi disponibile a trovare una soluzione. “Ormai mi sento un siciliano adottivo e sto lavorando per trovare una soluzione per la salvezza del Messina“. Inevitabile, quasi scontata, la retrocessione in Serie D, considerata la penalizzazione e i punti tolti dopo le possibili esclusioni di Taranto e Turrisi.

E la strategia di Antonini è chiara: rendere la retrocessione meno “pesante” possibile, ripartendo con una nuova proprietà forte dalla Serie D, alla riconquista del professionismo. “Si deve trovare la soluzione che possa consentire a questa squadra di non fallire, e quindi non finire addirittura in Eccellenza, ma ripartire dalla serie D con una proprietà seria, che possa avere un progetto di sviluppo importante”. E a tal proposito arriva la conferma del dialogo col Sindaco Basile: “considerato che non vedo nessuno che si palesa e si manifesta, ho detto al Sindaco di Messina che sono disposto a mettermi ad un tavolo e trovare una soluzione che consenta di finire questo campionato e di andare l’anno prossimo a giocare una serie D che sia dignitosa e consenta alla società con una proprietà differente di potere poi tornare finalmente nel professionismo”.

