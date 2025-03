ACR Messina-Altamura, biglietti gratis per gli studenti: cosa fare per assicurarsi il tagliando

StrettoWeb

“L’ACR Messina, in vista della partita di sabato 29 marzo 2025 contro l’Altamura, rende noto che è stata attivata la piattaforma dedicata alle scuole per l’iniziativa promossa in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale. Per assicurarsi il biglietto gratuito gli studenti devono compilare il form dedicato”. Così in una nota l’ACR Messina in occasione del match di sabato contro l’Altamura. In questi ultimi giorni, forte del successo al fotofinish a Giugliano, il club sta provando a coinvolgere i tifosi in ogni modo possibile.

Ieri ha comunicato lo sconto sui prezzi dei biglietti. Ora, in questa nota, ha annunciato difatti i tagliandi gratis per gli studenti delle scuole. Per ottenere il biglietto, dovranno seguire una procedura, compilando un form.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.