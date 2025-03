Prevendita ACR Messina-Altamura, prezzi ridotti allo stadio “Franco Scoglio” | INFO

StrettoWeb

“L’ACR Messina, in occasione della partita di sabato contro l’Altamura, comunica di avere ridotto il prezzo dei biglietti d’ingresso allo stadio. Biglietti: Curva Sud 8€ + prevendita e Tribuna⁠ 18€ + prevendita. Non sono previste riduzioni donne, over 65 e ragazzi”. Così in una nota l’ACR Messina comunica lo sconto sui prezzi dei biglietti per il match di sabato contro l’Altamura. Il club vuole tanta gente allo stadio per provare a raggiungere il miracolo, sull’entusiasmo della pazza vittoria a Giugliano.

