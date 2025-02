USA e Russia dialogano sulla pace in Ucraina, spunta un piano in 3 fasi: “raggiunti accordi…”

StrettoWeb

A Riad i colloqui tra la delegazione americana e quella russa per cercare accordi sulla pace in Ucraina. Non ci sono, come previsto, Putin e Trump, che al momento non si incontreranno. I colloqui si svolgono in uno dei palazzi della famiglia reale saudita, Diriyah, nel complesso di Albasatin, Lo riferisce l’agenzia russa Ria Novosti. L’incontro tra delegazioni era stato annunciato, tanto da provocare la preoccupazione dell’Europa, tenuta fuori da queste trattative. Così Macron aveva convocato un summit con alcuni paesi europei a Parigi, andato in scena ieri ma trasformatosi in un nulla di fatto. La paura dell’UE è che questi accordi – in caso di esito negativo – possano tagliare fuori l’Ucraina dagli aiuti americani.

Divisioni e spaccature, però, si sono registrati nell’incontro di ieri in Francia, soprattutto sull’idea di inviare truppe europee in Ucraina. Tra i più irritati, il tedesco Scholz ma anche Giorgia Meloni, molto vicina a Trump. La premier italiana ha presenziato solo per garbo e dovere istituzionale, ma si è detta non contenta per il mancato invito al summit dei paesi scandinavi e di quelli geograficamente a rischio.

Il piano in 3 fasi

Intanto, mentre l’Europa continua a mostrarsi divisa, USA e Russia dialogano. Secondo Fox News, sarebbe sul piatto un piano di pace in tre fasi, che comprende:

Cessate il fuoco;

Elezioni in Ucraina;

Firma dell’accordo finale.

Il dipartimento di stato USA afferma che “sono stati raggiunti accordi tra USA e Russia sulla normalizzazione dei rapporti e un percorso per terminare il conflitto in Ucraina accettabile da entrambi i lati. Russia e Stati Uniti hanno concordato di promuovere relazioni bilaterali e rispettare gli interessi reciproci. Sia Mosca che Washington sono interessate a questo”, ha affermato l’assistente presidenziale Yuri Ushakov. “È improbabile che l’incontro tra Putin e Trump abbia luogo la prossima settimana, è difficile parlare di date specifiche, è necessario un lavoro serrato”, ha sottolineato.

Il segretario di Stato Rubio ha invece affermato: “anche l’Europa ha imposto sanzioni” alla Russia “e quindi anche l’Europa dovrà sedersi al tavolo dei negoziati” sull’Ucraina, “ma prima di tutto dobbiamo mettere fine a questo conflitto e Trump è l’unico leader al mondo che può riuscirci”. Una risposta in merito al (quantomeno iniziale ed attuale) mancato coinvolgimento dell’Europa ai negoziati tra USA e Russia.

Zelensky sul mancato coinvolgimento dell’Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato i colloqui tra Usa e Russia oggi a Riad come colloqui sulla guerra in Ucraina senza la partecipazione ucraina. Si stanno svolgendo colloqui “tra i rappresentanti della Russia e i rappresentanti degli Stati Uniti d’America. Sull’Ucraina, ancora sull’Ucraina, e senza l’Ucraina”, ha detto Zelensky durante una visita ufficiale in Turchia. Zelensky che ha annunciato di aver rinviato il viaggio in Arabia Saudita, che era previsto domani.

Le parole di Lavrov

Intanto ieri aveva parlato il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov: “nessuna concessione territoriale”, le sue parole. E poi la stoccata all’Europa: “gli europei non hanno perso la loro filosofia. Non so cosa dovrebbero fare al tavolo delle trattative. Se escogitano qualche idea astuta per congelare il conflitto e con le loro consuetudini, disposizioni e abitudini intendono continuare la guerra, allora perché invitarli lì?”.

Più “morbida” la posizione dopo i colloqui di Riad. “La Russia ha ragione di ritenere che gli Usa hanno cominciato ad ascoltare meglio le posizioni di Mosca”, ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dall’agenzia Ria Novosti, dopo i colloqui di Riad. Per la Russia è inaccettabile lo schieramento in Ucraina di forze di Paesi Nato in operazioni di peacekeeping, ha detto poi Lavrov, citato da Interfax. “Volodymyr Zelensky va fatto ragionare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.