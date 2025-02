L’Ungheria stregata da Reggio Calabria “pubblico fair, palazzetto e cibo fantastici” | VIDEO

StrettoWeb

Una vera e propria festa di sport che è andata oltre il risultato. Italia-Ungheria a Reggio Calabria ha registrato un grande successo di pubblico e divertimento nonostante per gli azzurri sia arrivata una sconfitta, seppur ininfluente. L’Ungheria, che invece aveva bisogno della vittoria per sperare nella qualificazione, è rimasta comunque fuori dai giochi a causa della vittoria dell’Islanda contro la Turchia.

Da salvare, quindi al di là del risultato, l’atmosfera bellissima che si è respirata al PalaCalafiore di Reggio Calabria che ha sorpreso enormemente anche a squadra avversaria. Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sull’atmosfera vissuta a Reggio Calabria, il CT Gasper Okorn ha dichiarato: “un pubblico molto molto corretto. Atmosfera eccellente. Il palazzetto era pieno. Inizialmente non eravamo molto contenti di fare una trasferta così lunga per arrivare a Reggio Calabria ma adesso posso dire solo cose belle. Quando siamo entrati in campo erano molto rumorosi ma sono stati corretti verso di noi. Ancora una volta posso solo dire grazie agli spettatori di casa“.

Akos Keller, capitano dell’Ungheria, ha dato l’addio alla Nazionale proprio al termine della partita di Reggio Calabria. Il cestista di Szombathely ha ringraziato il pubblico reggino per il calore: “è stato bellissimo giocare con così tanto pubblico. Hanno anche applaudito quando facevamo qualche bella giocata. È stato carino da parte loro. Il palazzetto è fantastico, così come l’hotel in cui abbiamo soggiornato e il cibo, tutto quanto!“.

