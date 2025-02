Ucraina, Zelensky contro Trump: “vive di disinformazione russa”

StrettoWeb

Il presidente Zelensky ha affermato che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump vive in uno “spazio di disinformazione” rispondendo ai commenti del presidente degli Stati Uniti, inclusa un’affermazione infondata secondo cui l’indice di popolarità di Zelensky sarebbe del 4%. “Sfortunatamente, il presidente Trump, per il quale abbiamo grande rispetto come leader del popolo americano, vive in questo spazio di disinformazione”, ha detto Zelensky ai giornalisti a Kiev, accusando Mosca di ingannare Trump.

Zelensky non intende dimettersi

Zelensky ha lasciato intendere che non si dimetterà dall’incarico di presidente dell’Ucraina. “Sono pronto a fare qualsiasi cosa per la pace. Naturalmente la Russia vuole sbarazzarsi di me. Forse non fisicamente, come tentarono di fare all’inizio della guerra, ma politicamente. Per Putin sono una persona molto scomoda. Ci conosciamo. Se domani l’Ucraina verrà accettata nell’UE e nella NATO, non ci sarà più bisogno di me. Ma finché ciò non accadrà, difenderò il mio Paese“, ha detto Zelensky in un’intervista ad ARD.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.