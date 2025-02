Trapani, ancora scintille Lo Monaco-Antonini: “oltre che pagliaccio è pure asino”. E lui replica

StrettoWeb

Non si placa il velenoso scontro a distanza, via social, tra Pietro Lo Monaco e Valerio Antonini. I due si beccano da tempo ma sono tornati a farlo, in maniera feroce, negli ultimi giorni. Dopo la sconfitta e l’eliminazione del Trapani di ieri sera (3-0 a Rimini in Coppa Italia Serie C), nuovo affondo su Facebook dell’ex dirigente di Messina e Catania: “Vinci un campionato di Serie D, cambi tutta la squadra (compreso tecnico e ds), dici che vincerai il campionato di C per poi ritrovarti alla fine del girone di andata a ben 13 punti dalla capolista che ha speso un decimo di quello che hai speso tu e cosa fai? Rifai tutta la squadra (compreso 2 tecnici e ds) e dici che vincerete la Coppa Italia… Vieni eliminato prendendo tre pere da una squadra che costa nella sua interezza quanto tre soli tuoi calciatori… Meno male che il calciomercato è chiuso altrimenti non oso pensare quello che avresti combinato. Il calcio è un’altra cosa. Oltre che un pagliaccio sei sopra ogni cosa un asino“.

Non si è fatta attendere la risposta di Antonini, come sempre su “X”. “Da dell’asino a me. Che ho vinto 2 campionati su 2, al primo anno nello sport, ho la squadra in lotta playoff e sono stato primo in classifica nel Basket come neopromossa. Meno male che ci pensa la GDF a purgare al dinosauro e ricordarci che è anche un probabile evasore fiscale. Ma non ti vergogni? Non capisco come non sia stato radiato a vita dopo lo scandalo Catania Calcio“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.