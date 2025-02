Trapani, non è finita tra Lo Monaco e Antonini: “ora ti becchi una bella denuncia penale”

StrettoWeb

Non sappiamo quando finirà, ma sappiamo che sta riempiendo le pagine dei giornali. Il riferimento è all’infinita querelle tra Lo Monaco e Antonini che, se solo sapessero cantare, potremmo azzardarci a definirla “dissing” considerando che siamo nella settimana di Sanremo. I due continuano a stuzzicarsi e a insultarsi. Il dirigente ha dato dell’asino al Presidente del Trapani, che poi ha replicato.

Successivamente, nuovo botta e risposta, dove Lo Monaco ha minacciato denuncia all’imprenditore romano. “Ma cosa fai Valeriuccio? Non dormi la notte per rispondere ad un dinosauro che ha voluto solo aprirti gli occhi sul modo un po’ naif che hai di gestire il calcio che ti porta a non rispettare il calcio e i tantissimi che lo amano. Solo che questa volta il tuo ego smisurato te l’ha fatta fare fuori dal vaso e ti becchi una bella denuncia penale. Prima di interrompere definitivamente il ns ” rapporto” per trasferirlo ai miei avvocati ci tenevo ad erudirti (mi auguro tu sappia cosa significhi) sulla mia storia (mi riferisco a quella che non si può confutare) che i tuoi informatori ( non licenziare anche questi mi raccomando) evidentemente non conoscono affatto”.

“Faccio calcio professionistico da 55 anni (mamma quanti). Ho fatto il calciatore (a 16 anni debuttai in C), l’allenatore, il ds, il dg, l’ad (quante sigle) e in tutto questo percorso ho avuto la fortuna di vincere anche 9( dico nove) campionati( per i tuoi scarsi informatori te li riepilogo: 2 di serie D, 2 di serie C2, 2 di serie C1 e ben 3 di serie B).

Ho sempre avuto due costanti/ guida nel mio percorso di INNAMORATO E STUDIOSO DEL CALCIO:

SONO SEMPRE STATO (E SCELTO) IN REALTA’ SPORTIVE DA COSTRUIRE AZIENDE/CALCIO (è stato cosi all’Udinese, al Brescia, al Catania ecc). HO SEMPRE SCELTO SOCIETA’ DOVE POTER FARE IL MIO CALCIO E DOVE ERO IMPOSSIBILITATO A FARLO SONO SEMPRE ANDATO VIA (GENOA, PALERMO) STRAPPANDO CONTRATTI MILIONARI (OGGI CHI LO FAREBBE?).

“Poi caro Valeriuccio, tanto per non farmi mancare nulla ho fatto il consigliere di Lega in Serie A, serie B e serie C e dulcis in fundo ho fatto anche il consigliere federale. Dici che è росо? Potrei continuare all’infinito … mi limito però a dirti che in tutte le società dove sono stato ho sempre costruito, ho costruito centri sportivi, lanciato centinai di calciatori, diversi allenatori e fatto CENTINAIA DI MILIONI DI EURO DI PLUSVALENZE. Finisce qua il ns antipatico siparietto e da oggi te la vedi con i miei legali ( a proposito io con il momento negativo del Catania non ci sono mai entrato per nulla…sono andato via il 21/ 5/2012 lasciando la squadra in A e poi….evasione fiscale ma che fantasia hai …)”.

“Ti auguro sinceramente (ma soprattutto lo auguro ai trapanesi) di poter raggiungere i traguardi di cui parli sempre….. ma costruendo per il calcio e la gente (a cui è diretto il calcio) e non per soddisfare il tuo ego”.

La risposta di Antonini

Su “X” ha poi risposto Valerio Antonini, che non si è spaventato affatto delle minacce ma anzi ha continuato a punzecchiare Lo Monaco. “Il dinosauro ha di nuovo ribattuto. Dicendo che ha passato 55 anni nel calcio, che ha fatto CENTINAIA DI MILIONI DI EURO di Plusvalenze (…cifre da Superenalotto che neanche aggiungendo uno zero a quello che realmente ha fatto troverebbero giusta collocazione soprattutto leggendo i bilanci di alcune delle società dove ha lavorato); Ma mi chiedo, se eri così bravo come mai sei sparito e finito in serie C? Come mai la GDF ti ha sequestrato 640,000 euro per malagestio su versamenti IVA? E non ti ho certamente insultato come fai tu dandomi dell’asino (anche se lo hai dato pure a Jose e quindi mi hai fatto un complimento) e non me lo sono inventato caro Dino come scrivi tu.., ma l’ho letto in un centinaio di siti online. Raccontalo ai tuoi avvocati così almeno ti consiglieranno per il meglio. Un abbraccio Dino”.

