I tifosi del Catanzaro pronti a invadere La Spezia: parte oggi la prevendita per il big match di Serie B

StrettoWeb

In casa Catanzaro è il momento migliore della stagione, proprio quando sta per iniziare quello più caldo e importante, l’ultima fase, quella in cui si delineano gli obiettivi definitivi e ci si prepara al rush finale. Dopo la vittoria nell’anticipo contro il Cittadella, che ha avvicinato i giallorossi al 4° posto, domenica la squadra di Caserta va a La Spezia, tra l’altro l’ultimo avversario in grado di battere Iemmello e compagni (al “Ceravolo”, era il 21 dicembre).

La compagine bianconera, però, viene da due pareggi, tra cui uno rocambolesco in casa contro il Palermo. E il Catanzaro, come detto, è in piena forma, consapevole di poter pregustare anche un colpaccio. Anche perché, è storia nota, non sarà sola. Questo pomeriggio parte la prevendita e la risposta è già scontata. Il muro giallorosso sarà presente anche al “Picco”.

Info e prezzi della prevendita

“L’US Catanzaro 1929 comunica che da oggi, mercoledì 19 febbraio, alle ore 17:00, sarà attiva la prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti della gara Spezia-Catanzaro, in programma domenica 23 febbraio. I tagliandi saranno disponibili al costo di 22€ e potranno essere acquistati senza limitazioni fino alle ore 19:00 di sabato 22 febbraio, giorno antecedente alla partita. I tifosi giallorossi potranno acquistare i biglietti sia online che presso i punti vendita fisici del circuito Vivaticket”, si legge nella nota del club.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.