Guerra Ucraina, il Cremlino: “terre rare? Gran potenziale di cooperazione con USA”

StrettoWeb

Continua il dialogo a distanza fra Russia e Stati Uniti in merito alla guerra in Ucraina. Con l’insediamento di Donald Trump i rapporti, piuttosto freddi fra i due Paesi, stanno vivendo un momento di lenta ma costante distensione. La questione non è semplice ma il tycoon ha sempre detto di volersi impegnare per favorire la fine del conflitto e stabilire una pace duratura nel tempo.

Le terre rare potrebbero essere la carta vincente. Sembra esserne convinta anche la Russia. “C’è un potenziale abbastanza grande” di cooperazione con gli Stati Uniti per sviluppare le importanti riserve russe di minerali strategici. È quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all’indomani dell’appello di Vladimir Putin a Donald Trump a investire nel settore. “Gli americani hanno bisogno di terre rare, noi ne abbiamo molte – ha sottolineato Peskov – Si apre un potenziale abbastanza grande“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.