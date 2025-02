Calabria, la Lega contro Schlein: “eviti attacchi gratuiti e si concentri sul vero significato della strage di Steccato”

StrettoWeb

“Invece di attaccare gratuitamente, il PD calabrese farebbe bene a concentrarsi sul vero significato della tragedia del naufragio di Steccato di Cutro e sul supporto che le istituzioni e la politica devono dare alle vittime e alla comunità, evitando ogni tipo di speculazione”. E’ quanto scrive in una nota la Segreteria Regionale della Lega Calabria. “È pacifico che la visita di Elly Schlein alle 4 del mattino sia stata un’operazione puramente mediatica che ha oltremodo gravato sugli operatori delle forze dell’ordine e su quelli dell’informazione. Ogni esponente politico nazionale è assolutamente libero di promuovere o partecipare a iniziative, ma dovrebbe tenere in considerazione la dignità e le condizioni di eventuale disagio dei lavoratori. Cosa che è venuta meno in questa circostanza. D’altronde, ormai da tempo, il Partito democratico disconosce le necessità dei lavoratori e degli ultimi prediligendo gli interessi delle élite, rinchiudendosi nelle Ztl“, rimarca la Lega.

“Schlein, con le sue dichiarazioni, ha nuovamente gettato ombre sulle forze dell’ordine”

“Non si è trattato di un attacco alla solidarietà, ma di un’opportuna domanda sulla coerenza politica e sulla strumentalizzazione delle tragedie per fini propagandistici. Tant’è che Schlein, con le sue dichiarazioni, ha nuovamente gettato ombre sulle forze dell’ordine dimenticandosi che i responsabili di queste tragedie sono i trafficanti di essere umani senza scrupoli“, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.