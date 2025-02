Due anni dalla strage di Cutro, Schlein: “perché non sono stati mandati i soccorsi?”

StrettoWeb

Sono trascorsi due anni dal naufragio di Cutro, ma la città di Crotone non dimentica le 94 vittime della tragedia. “C’è una domanda politica che aspetta ancora una risposta per le vittime di questa vicenda e per i loro familiari: perché non sono stati mandati in soccorsi?”, ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti a margine della veglia di preghiera organizzata a Steccato di Cutro, luogo del disastro.

Veglia di preghiera

Insieme ad Elly Schlein hanno partecipato alla veglia i parlamentari del Pd Nicola Irto, Nico Stumpo; il parlamentare europeo Sandro Ruotolo ed il vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio.“É stato fondamentale essere qui anche quest’anno – ha aggiunto Elly Schlein – per commemorare i 94 morti, stare accanto ai familiari delle vittime e per chiedere, insieme a loro, verità e giustizia”.

