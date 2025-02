Sorteggi Europa League, derby evitato ma… le avversarie di Roma e Lazio

StrettoWeb

Il derby di Roma è stato evitato. Dopo la debacle di Milan, Atalanta e Juventus in Champions, l’obiettivo è portare avanti in Europa più squadre possibili. E se è vero che nella stracittadina della Capitale almeno una sarebbe stata già sicura dei quarti di Europa League, è anche vero che Roma e Lazio hanno le carte in regola per andare in fondo nella competizione.

Dai sorteggi degli ottavi di Europa League effettuati oggi a Nyon sono venuti fuori due accoppiamenti interessanti: la Roma ha pescato l’Athletic Bilbao, squadra che ospiterà la finale di Europa League e che in casa al San Mames giocherà con il coltello fra i denti e un pubblico indiavolato; la Lazio ha un accoppiamento più semplice contro i cechi del Plzen.

Le date degli ottavi di Europa League

Definite anche le date degli ottavi di finale dell’Europa League: i match di andata si disputeranno il 6 marzo, quelli di ritorno il 13 marzo. I quarti di finale il 10 e il 17 aprile. Le semifinali l’1 e l’8 maggio. La finale il 21 maggio a Bilbao.

Il tabellone degli ottavi di Europa League

Lazio-Plzen

Olympiakos-Bodo/Glimt

Eintracht Francoforte-Ajax

Tottenham-Az Alkmaar

Athletic Bilbao-Roma

Rangers-Fenerbahce

Lione-FCSB

Manchester United-Real Sociedad

