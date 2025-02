Sorteggi Champions League: Inter in Olanda, l’avversaria degli ottavi

StrettoWeb

È rimasta solo l’Inter. Nei sorteggi degli ottavi di Champions League effettuati oggi a Nyon la speranza per l’Italia era quella che di poter avere più squadre possibili. Le prospettive c’erano tutte, visto che Milan, Atalanta e Juventus, impegnate nei Playoff, avevano il favore del pronostico contro Feyenoord, Club Brugge e PSV. E invece… 3 sconfitte cocenti e inaspettate che hanno privato l’Italia di 3 squadre nel tabellone.

Nella competizione europea principale, come detto, è rimasta solo l’Inter. I ragazzi di Simone Inzaghi, visto il nuovo format del torneo, potevano essere accoppiati con Feyenoord o PSV, le due olandesi che hanno eliminato Milan e Juventus. Dall’urna di Nyon è uscito il Feyenoord. L’Inter in quanto squadra qualificata in top 8 nella League Phase avrà il vantaggio del fattore campo nella gara di ritorno che giocherà a San Siro. Ai quarti la vincente di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen.

Le date degli ottavi di finale di Champions League.

Già definite le date degli ottavi di Champions League. I match di andata si giocheranno il 4 e il 5 marzo, le gare di ritorno, invece, si disputeranno la settimana successiva, l’11 e il 12 marzo.

Sorteggi Champions League: il tabellone degli ottavi

Liverpool-PSG

Aston Villa-Club Brugge

Real Madrid-Atletico Madrid

Arsenal-PSV

Barcellona-Benfica

Borussia Dortmund-Lille

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Inter-Feyenoord

