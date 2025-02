Siracusa, la furia di Walter Zenga contro arbitri, raccattapalle e Giudice Sportivo: “senza parole” | FOTO

StrettoWeb

Il Siracusa, domenica scorsa, è stato in grado di disperdere i tre punti conquistati al Granillo contro la Reggina, perdendo in maniera clamorosa ad Acireale. Partita brutta, nervosa. Uno stop meritato, insomma, che ha portato in dote anche i rossi a Maggio e a Sarao, entrambi squalificati per due giornate sempre per reazioni nervose a situazioni di gioco e nel post gara. I giocatori aretusei sono caduti nel più classico dei tranelli, reagendo agli avversari che – ovviamente e a maggior ragione in Serie D – mettono in campo i propri mezzi per poter portare a casa il risultato.

Il dirigente dei siciliani Walter Zenga, però, non ci sta, e sui social pubblica una serie di storie mostrando tutta la propria furia contro arbitri, raccattapalle e giudice sportivo, per la doppia squalifica. Su Instagram l’ex portiere posta immagini di scontri di gioco, non sanzionate a dovere, e poi se la prende con i raccattapalle che fanno sparire i palloni. Di seguito le foto delle storie.

