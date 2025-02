Serie D, clamoroso ad Acireale: Siracusa sconfitto. Vincono Reggina, Scafatese e Sambiase. Risultati e classifica

StrettoWeb

Non senza sorprese. E’ una giornata chiave, la 25ª del girone I di Serie D. I giochi in vetta, infatti, si riaprono, dopo la clamorosa sconfitta del Siracusa ad Acireale. Un Siracusa brutto, distratto, nervoso e che ha chiuso in dieci per via del rosso a Sarao. Mokulu mattatore granata con una doppietta. La Reggina, invece, il suo appuntamento non lo sbaglia e ne fa 3 all’Enna, tornando ad avvicinarsi alla vetta, di nuovo a -3. Dietro, non sbagliano Scafatese e Sambiase. I campani vincono il secondo scontro diretto di fila: dopo aver sbancato Sambiase battono infatti la Vibonese per 2-0. I lametini non perdono terreno e violano Favara.

Risultati Serie D, 25ª giornata

Domenica 23 febbraio (ore 14.30)

Acireale-Siracusa 2-1

Castrumfavara-Sambiase 1-2

Reggina-Enna 3-0

Scafatese-Vibonese 2-0

Ore 15.00

Igea Virtus-Paternò

Locri-Pompei

Sant’Agata-Licata

Sancataldese-Nissa

Ragusa-Akragas

Classifica Serie D

Siracusa 57 Reggina 54 Scafatese 51 Sambiase 49 Vibonese 45 Igea Virtus 36 Nissa 35 Paternò 31 Castrumfavara 30 Ragusa 29 Enna 27 Acireale 26 Pompei 25 Sancataldese 23 Locri 23 Sant’Agata 21 Licata 19 Akragas 14

Prossimo turno Serie D (26ª giornata)

Domenica 2 marzo

Ore 14.30

Akragas-Acireale

Licata-Enna

Locri-Castrumfavara

Nissa-Igea Virtus

Pompei-Scafatese

Sambiase-Ragusa

Siracusa-Sancataldese

Vibonese-Sant’Agata

Ore 15.00

Paternò-Reggina

