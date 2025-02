Serie C, Taranto e Turris col fiato sospeso: Covisoc, deferimento… e poi? Si attendono novità: le ultime

StrettoWeb

Taranto, Turris, ma non solo. La Serie C, per l’ennesimo anno, vive sulle montagne russe. La Serie C, per l’ennesima stagione, si trova protagonista non per fatti di campo, ma per questioni che esulano dal rettangolo verde. Difficoltà economiche, pignoramenti sui conti, mancati pagamenti (o in ritardo), penalizzazioni, cessioni societarie fantasma, rischio esclusioni. Anche in questa annata non ci si è fatto mancare nulla. Le situazioni più note, e che si trascinano da mesi, sono quelle di Taranto e Turris. La prima dice di aver pagato alcune mensilità, sull’altra invece emerge totale incertezza. E per questo i rumors si susseguono: chi parla di esclusione per entrambe, chi di una sola, chi di nessuna.

I prossimi passaggi: dalla riunione straordinaria di oggi al TFN

La Lega Pro intanto ha convocato un’altra riunione straordinaria, che si sta tenendo questa mattina, per capire il da farsi. Anche questa volta – ormai è storia nota – sarà la solita tiritera: “bisogna intervenire”, “bisogna cambiare le regole dalle fondamenta” ecc… Lo si dice da anni. Cambiamenti? Pochi. La mannaia della Covisoc arriva sempre puntuale e rimane quella tra le poche certezze della terza serie: i controlli rigidi e puntuali dovrebbero portare oggi alle prime novità.

Quali novità? L’organo di controllo girerà tutte le informazioni analizzate alla Procura Federale, per gli eventuali deferimenti. Ad esprimersi, poi, sarà il Tribunale Federale Nazionale, il quale si assumerà la responsabilità delle decisioni. E quindi nuova penalizzazione oppure radiazione, che significherebbe esclusione dal campionato in corso, classifica stravolta (i punti che le avversarie hanno conquistato contro Taranto e Turris verrebbero eliminati, come se le due squadre non avessero mai iniziato il torneo) e fallimento da parte di entrambe.

Quando potrebbe arrivare la decisione

Qualche settimana dovrà trascorrere, per via dei passaggi sopracitati. E’ possibile che si possa arrivare intorno a metà marzo. Per il momento, dunque, si continuerà a giocare regolarmente, con la classifica attuale, le disastrate situazioni in campo delle due squadre – che settimanalmente subiscono goleade – e un campionato difatti già falsato. Nella prima decade di marzo, poi, le ultime decisioni e le ufficialità.

