La Covisoc si è espressa sul Taranto, come da tempistica. E’ arrivato il deferimento, comunicato alla Procura Federale, in merito al mancato pagamento degli stipendi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025. Ricevuto l’atto, e accertata l’irregolarità, non resta che attendere quella che sarà la decisione definitiva.

Sulla Turris, per il momento, ancora nessuna novità. Le due squadre di Serie C restano col fiato sospeso.

