Serie C, Antonini: “a Messina ambiente surreale con stadio e città da serie A”

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, dopo la vittoria della sua squadra contro l’Acr Messina, scrive su X: “vittoria fondamentale. Partita in un ambiente surreale, stadio e città da serie A ridotte in questo modo. Se guardo alla classifica e penso ai punti buttati per giocarci la promozione diretta non ci dormo la notte. Però siamo lì adesso”, sottolinea Antonini.

“Dobbiamo arrivare più in alto possibile per giocare i play off al meglio. Non smetterò mai di crederci. Felice per Abel, ragazzo favoloso su cui ho puntato tantissimo. Forza ragazzi”, rimarca Antonini.

