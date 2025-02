Il derby è del Trapani! Messina ko in 10: Krapikas prova la furbata e si becca il rosso | CLASSIFICA

StrettoWeb

Nonostante rabbia e delusione, e nonostante ad oggi il campo sia l’ultimo dei problemi, il Messina non è da solo. La squadra, con allenatore e DS al seguito, sa di poter contare su una piazza che chiede chiarezza ma che allo stesso tempo ha la volontà di supportare i suoi ragazzi. E’ così questa sera, al “Franco Scoglio”, per un derby siciliano che non si vedeva da tempo, quello tra Messina e Trapani.

Squadre in campo mentre, contestualmente, il Sindaco Basile annuncia a StrettoWeb di aver convocato – per domani mattina – Alaimo, Cissé e Sciotto. Spera si presentino, vuole capire cosa diranno e soprattutto come si muoveranno in ottica futura.

Messina-Trapani: il racconto del match

Intanto, come detto, l’Acr Messina è sceso in campo nella sfida tutta siciliana contro il Trapani che ha chiuso la 28ª Giornata del Girone C di Serie C. Dopo una decina di minuti in perfetto equilibrio, il primo sussulto arriva su un’uscita incerta di Krapikas che smanaccia la sfera sui piedi di Silvestri, la conclusione viene respinta a pochi passi dalla linea di porta. Il primo squillo del Messina arriva con una conclusione da fuori di Garofalo che esce di poco. Il primo tempo termina a reti bianche.

Nella ripresa il Messina trema per un disimpegno di Gyamfi che mette in angolo rischiando un goffo autogol. Dell’Aquila per il Messina e Piovanello per il Trapani sembrano gli unici a poter dare una scossa alla gara con i loro dribbling ma le difese hanno sempre buon gioco. All’81’ il Messina sfonda a sinistra proprio con Dell’Aquila, la sua conclusione viene respinta e Costantino spreca tutto.

Quando il match sembrava avviato verso lo 0-0, la gara la sblocca il protagonista meno atteso: Stensrud, appena entrato al posto dell’ex Anatriello, piazza la zampata vincente dopo una mischia in area piccola. Il Messina protesta per un contatto, l’arbitro non ravvisa irregolarità. Primo gol per Stensrud che fin qui aveva giocato appena 1 minuto con il Trapani.

Al 94′, Krapikas prova la furbata salendo in attacco su corner: il portiere del Messina colpisce la palla con la mano e favorisce il gol dei suoi ma l’arbitro se ne accorge e lo ammonisce. Poi, nel ritornare in porta, probabilmente, vola qualche parola di troppo e il portiere lituano si becca il rosso diretto. Il Messina chiude in 10 e con Averi temporaneamente in porta. Finisce 0-1 per il Trapani che si rilancia in piena zona Playoff. Per il Messina è un’altra delusione amara.

Risultati 28ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 21 Febbraio

Ore 20:30

Picerno-Taranto 7-0

Sabato 22 febbraio

Ore 17:30

Casertana-Avellino 1-2

Juventus U23-Giugliano 0-0

Latina-Benevento 1-1

Turris-Cavese 1-2

Domenica 23 febbraio

Ore 15:00

Altamura-Catania 1-1

Crotone-Monopoli 2-0

Foggia-Potenza 3-4

Ore 17:30

Sorrento-Audace Cerignola 0-1

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:30

Acr Messina-Trapani 0-1

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 57 Avellino 52 Monopoli 49 Benevento 48 Crotone 46 Potenza 46 Trapani 42 Giugliano 41 Picerno 40 Catania 40 (-1) Sorrento 38 Juventus U23 36 Foggia 35 Altamura 34 Cavese 33 Latina 30 Casertana 28 ACR Messina 25 Turris 6 (-11) Taranto -6 (-19)

Programma 29ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 28 febbraio

Ore 20:30

Giugliano-Turris

Sabato 1 marzo

Ore 15:00

Altamura-Latina

Ore 17:30

Taranto-Crotone

Domenica 2 marzo

Ore 12:30

Avellino-Juventus U23

Ore 15:00

Audace Cerignola-Trapani

Catania-Foggia

Monopoli-ACR Messina

Ore 17:30

Benevento-Sorrento

Potenza-Picerno

Lunedì 3 marzo

Ore 20:30

Cavese-Casertana

