Sanremo 2025, Borzacchiello: “Brunori capolavoro, fiero di essere calabrese”

La prima serata di Sanremo 2025 ha regalato grandi sorprese, come prevedibile, in ottica classifica generale. Il voto della stampa è sempre orientato verso la qualità e spesso non coincide fino in fondo (a volte non coincide proprio!) con le preferenze del pubblico. Ecco perchè la top 5 della prima serata è destinata a cambiare già tra oggi e domani. Però, quant’è stato bello vedere Brunori Sas nei primi 5 di Sanremo?

Una gioia per l’intera Calabria. La canzone “L’albero delle noci“, con uno splendido testo e significato, ha conquistato la critica e anche il pubblico. Ovviamente, dalla Calabria sono stati in tantissimi a sostenere il cantautore cosentino che nelle nostre pagelle si è beccato un ottimo voto.

Significativo, in questo senso, il post social di Salvatore Borzacchiello, Regional Manager di Igers Calabria: “L’albero delle noci, il brano di Brunori Sas in gara a Sanremo 2025 è un capolavoro! Ho ascoltato e riascoltato migliaia di volte questa canzone ed è straordinario quanto io sia riuscito ad immedesimarmi nelle parole che il padre, il padre calabrese, ha dedicato alla figlia!

E non sono solo la musica e le parole a renderla un capolavoro. Nel progetto c’è lo zampino di un altro calabrese, il Maestro Giacomo Triglia, che ha curato magistralmente l’estetica dell’album e del videoclip. Questo capolavoro mi ha reso doppiamente fiero. Fiero di essere calabrese e fiero di essere un padre calabrese.

… e tutta questa felicità forse la posso sostenere, perchè ha cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuore, e posso navigare sutto una nuova stella polare! Grazie“.

