Sanremo 2025, le top 5 posizioni della prima serata: una sorpresa e un grande assente

Conclusa la prima serata di Sanremo 2025, Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici hanno svelato le prime 5 posizioni in classifica in maniera randomica. Tradotto: sono i primi 5 ma non si conosce l’ordine.

Ricordiamo che a votare sono stati i giornalisti. Dunque, le preferenze saranno nettamente ribaltate nelle prossime serate in cui a votare sarà il pubblico. Le scelte sono state controverse. Confermata Giorgia, l’unica sicura del posto. Cristicchi e Brunori Sas godono di un’ottimo testo e una bella interpretazione e la stampa ha premiato entrambi. Achille Lauro convince rafforzando il suo status di possibile favorito. Inaspettata la top 5 di Lucio Corsi, autentica sorpresa.

Resta fuori Olly, grande deluso della prima serata che però verrà sospinto dai fan nelle prossime. Elodie e Noemi, altre due outsider, restano fuori dalla top 5 della stampa. Così come, ma era prevedibile, tutti i tormentoni.

La top 5 random della prima serata

Brunori Sas

Giorgia

Simone Cristicchi

Lucio Corsi

Achille Lauro

