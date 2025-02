Roberto Vecchioni: “Reggio Calabria è cultura nella musica, nella poesia, nel pensiero”. L’ammirazione per la città in un messaggio inaspettato

StrettoWeb

Un’altra sorpresa, un regalo, probabilmente un intervento inaspettato ai più, ma che fa sicuramente piacere. Roberto Vecchioni, cantautore, vero e proprio maestro della musica italiana, ha voluto lasciare un messaggio enfatizzando i motivi per cui Reggio Calabria dovrebbe ottenere il titolo di Capitale della Cultura 2027. C’è anche il suo intervento, infatti, tra quelli di questa mattina nel corso dell’audizione a Roma. E si tratta, dopo quello di Al Bano della settimana scorsa, di un altro intervento di un cantante non reggino a favore di Reggio.

Un video che Vecchioni ha registrato e che ha ricevuto tanto apprezzamento. Perché il cantautore non è reggino (è nato a Carate Brianza), eppure ha parlato come e più di un reggino vero, nato e cresciuto sullo Stretto. Con trasporto, emozione, curiosità. “I greci quando sono passati dalla Calabria si sono fermati a Reggio. E mica erano fessi. Sapevano che da Reggio passava di tutto, passava tutto da lì. Erano intelligenti e l’intelligenza è rimasta a Reggio. Reggio è cultura nella musica, nella poesia, nel pensiero, nella Filosofia. Reggio è importante perché è il cuore del Mediterraneo, è la vita, il sangue, le vene del Mediterraneo e per questo ha prodotto cultura. Di lì è passato Ulisse”, ha detto il maestro.

