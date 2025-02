Reggio Calabria Capitale della Cultura, parole bellissime da Al Bano: “la voto, ha una storia incredibile e immensa”

StrettoWeb

Reggio Calabria si prepara a conoscere il proprio destino, a sapere se verrà scelta come Capitale della Cultura 2027 dopo aver raggiunto la finale, insieme ad altre dieci città. Non mancano, in questi giorni, gli attestati di stima. L’ultimo, però, è speciale, perché proviene da uno degli artisti italiani più importanti, il cantante Al Bano, che in un video diffuso sul web esalta la città dello Stretto, la propone, la appoggia e afferma di votarla in occasione del concorso per Capitale della Cultura.

“La Calabria è secondo me la sorella della Puglia, dove io vivo. Quindi spendere due parole a favore di Reggio è la cosa più naturale che io possa fare. Basta leggere su Internet e vi renderete conto della grande, immensa e incredibile storia che raccoglie e che tiene chiusa per sé. L’altro giorno leggevo parole di Versace, che diceva che stava a Reggio e vedeva che ogni giorno scavavano e trovavano radici antiche, della Magna Grecia, che profumano di storia. Reggio candidata a Capitale della Cultura, io la voto e la propongo. Io amo il Sud, certe città che ho conosciuto bene meritano il premio alla cultura”, ha detto Al Bano.

Parole bellissime, da parte del cantante, meridionale, amante del sud, dove vive. Nonostante i grandi successi, e nonostante abbia girato il mondo, Al Bano non ha mai dimenticato le proprie radici, la propria casa, il proprio passato, da amante della natura e della cultura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.