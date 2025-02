Risanamento Messina, De Luca su Scurria: “vicenda interna a Forza Italia, noi non c’entriamo”

StrettoWeb

Non poteva non mancare una battuta sul caso Scurria, per Cateno De Luca, sindaco di Taormina, a margine della seconda giornata dell’evento “65% e Oltre!”. L’appuntamento ha riguardato l’analisi delle sfide della gestione dei rifiuti in Sicilia ed il “Modello Messina” come esempio di riferimento. “La revoca dell’avvocato Scurria? Noi non c’entriamo nulla, è tutta una questione interna a Forza Italia”.

“Trovato? Andò via dall’Amam dopo circa un anno, non abbiamo indicato noi il suo nome per il Risanamento. Io subcommissario? Assolutamente no, non è stato mai fatto il mio nome e comunque non potevo essere disponibile”, conclude De Luca.

