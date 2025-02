Rinvio Taranto-Crotone, Vrenna tuona e minaccia di lasciare: “ora basta! Riforma della Serie C, altrimenti…”

StrettoWeb

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna, dopo la gara rinviata contro il Taranto per le note vicende dei pugliesi, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa. Anche lui, come tanti Presidenti e non solo che gravitano in questo mondo, è stanco, non ci sta e alza la voce, minacciando anche di lasciare. “È giunto il momento in cui il Crotone deve dire la sua” ha esordito il numero uno pitagorico che ha proseguito “ritengo che il campionato cosi sia falsato e a farne le spese puntualmente siamo noi che operiamo nel pieno rispetto delle regole”.

Il Presidente rincara la dose: “È già successo in passato quando siamo stati penalizzati in Serie A e proprio pochi giorni fa è stato rinviato a giudizio il Chievo Verona, e due anni fa, quando siamo arrivati secondi in C ma siamo stati costretti a stare fermi un mese prima di iniziare i playoff perché alcune squadre non erano in regola con i pagamenti”. Le conclusioni lasciano trasparire tutta la delusione per quanto si sta verificando: “Ora dico basta! Mettiamo mano alla riforma del campionato, altrimenti non ho più intenzione di investire nel calcio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.