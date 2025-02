Serie C, Taranto a un passo dal baratro: rinviato il match contro il Crotone

StrettoWeb

La Lega Pro ha disposto il “rinvio della gara del Campionato di Serie C Taranto-Crotone, già programmata per il giorno sabato 1° marzo 2025 alle ore 17:30, a data da destinarsi”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale, arrivata il giorno dopo gli incartamenti e le analisi della Covisoc, inviate poi alla Procura Federale, la quale confermerà il deferimento e precederà le decisioni del Tfn.

Il Taranto, com’è noto, rischia l’esclusione dopo i noti fatti di questi mesi e dopo le vicende legate all’ultima scadenza. Nonostante le rassicurazioni del club, la Covisoc ha accertato le irregolarità, procedendo al deferimento di alcuni dirigenti. In attesa della decisione definitiva, intanto, si è deciso di procedere al rinvio del match di sabato. Ancora nessuna novità, invece, per quanto riguarda la Turris.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.