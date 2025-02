Riace, il sindaco Lucano a rischio decadenza

StrettoWeb

La Prefettura di Reggio Calabria ha informato il Comune di Riace del rischio di decadenza del sindaco Mimmo Lucano dopo la conferma della condanna definitiva a 18 mesi, come pena sospesa, per il reato di falso. “Ancora – è stato il commento di Lucano all’Ansa – né io né il Comune di Riace abbiamo ricevuto atti formali dalla Prefettura di Reggio Calabria”.

“Non sono un giurista ma, per quanto ne so, non esiste nessuna ipotesi di decadenza in seguito alla mia condanna. In ogni caso, qualsiasi provvedimento che la Prefettura vorrà adottare sarà valutato con attenzione da me e dai miei legali”, conclude l’europarlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra.

