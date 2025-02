Reggio Calabria Capitale della Cultura, Sasha Sorgonà: “ora il coraggio di vincere a prescindere dal risultato”

StrettoWeb

L’audizione per la candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027 svoltasi a Roma è stata sicuramente un successo, quantomeno in merito alla presentazione che ha messo in luce lo straordinario potenziale di una terra in cerca di riscatto. “Il senso di comunità ha prevalso, le Istituzioni economiche e culturali unite, insieme alla partecipazione di figure di spicco come Roberto Vecchioni, Santo e Giusy Versace e ai talentuosi studenti reggini premiati per la filosofia, hanno mostrato al Paese la nostra ricchezza culturale e l’energia della nostra città” sottolinea Sasha Sorgonà, Fonder di Spinoza e Presidente di Reggio Impresa.

Un’opportunità economica concreta

“Ottenere il titolo di Capitale della Cultura non è solo un riconoscimento simbolico ma rappresenterebbe una significativa opportunità economica. Esperienze precedenti lo dimostrano chiaramente. Ad esempio, Pistoia, Capitale Italiana della Cultura nel 2017, ha registrato un impatto mediatico valutato tra 7,9 e 9,9 milioni di euro, a fronte di un investimento in comunicazione relativamente contenuto”.

“Allo stesso modo, Matera, Capitale Europea della Cultura nel 2019, ha visto un incremento esponenziale del turismo e degli investimenti, trasformando l’economia locale e migliorando l’immagine della città a livello internazionale”.

Investire nel futuro, con o senza titolo

Tuttavia, questo impegno corale non può dipendere esclusivamente dall’ottenimento del titolo. “Anche se non dovessimo risultare vincitori, è fondamentale portare avanti i progetti e le iniziative pianificate. Non disperdere questa unione, la cultura è un ingranaggio importante del motore dello sviluppo economico e sociale di Reggio Calabria”, continua Sorgonà. “Ogni euro investito in cultura deve generare lavoro, creare opportunità per i giovani e valorizzare i talenti locali”.

Il ruolo centrale dei giovani

C’è una generazione di Under 35 che rappresentano il futuro della nostra città. È essenziale creare opportunità concrete affinché possano esprimere il proprio potenziale senza dover cercare altrove le occasioni.

L’appello in chiusura di Sasha Sorgonà: “Questa candidatura non sia una passerella per i soliti noti. Piuttosto diventi un’opportunità per i nostri giovani, per chi ha idee fresche e vuole mettersi in gioco”.

