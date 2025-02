Reggio Calabria: cambia la sede del consiglio comunale di domani e non ci sarà diretta streaming

StrettoWeb

Dopo due mesi torna il consiglio comunale a Reggio Calabria ma in altra sede rispetto a Palazzo San Giorgio a causa dell’indisponibilità della sala “Pietro Battaglia” per via di lavori di ristrutturazione. A dire il vero, la massima assise comunale si sarebbe potuta svolgere anche oggi (prima convocazione ore 11) ma, mancando il numero legale, è convocata in seduta urgente di seconda convocazione per domani. Ordine del giorno:

Approvazione delle aliquote Imu anno 2025; Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. A) t.u.e.l. del dlgs. 267/2000. J Associazione Angoli Corsari – rappresentante legale Giada Diano – sentenza corte di appello di Reggio Calabria n. 667/2021; Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di negoziazione assistita fascicolo 80745/c sig. Gattuso Pietro Antonino; Approvazione del nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’ imposta di soggiorno.

Orario di inizio non certo

Nella comunicazione odierna, arrivata tramite mail ufficiale del comune, non c’è nemmeno la certezza dell’orario di inizio perchè domani è convocato alle ore 12:00 il consiglio metropolitano. “Il consiglio comunale avrà inizio presumibilmente alle ore 15:00 in quanto, nella stessa mattinata, si terrà il consiglio metropolitano”. Da evidenziare, quindi, un minimo “confusione istituzionale”.

Diretta streaming assente

Ma non è finita qui. Il comune specifica che “non sarà effettuata, per questa unica occasione e per motivi logistici, la diretta streaming ordinariamente trasmessa sul canale youtube della Rete Civica”. Da evidenziare però, che il consiglio metropolitano sarà trasmesso in streaming nella stessa sala in cui si svolgerà il consiglio comunale e quindi, molto probabilmente, si sarebbero potute usare le stesse telecamere per dare una copertura mediatica ai cittadini interessati a seguire la massima assise comunale e impossibilitati a recarsi di persona.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.