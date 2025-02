Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria torna a riunirsi a Palazzo Alvaro, i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria è convocato a a Palazzo Alvaro per il giorno 28 febbraio 2025, con inizio alle ore 09:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 10:00 per discutere e deliberare sulle seguenti proposte aventi ad oggetto: Approvazione verbale della I e II convocazione del Consiglio metropolitano di giorno 4 ottobre 2024; Approvazione verbale della I e II convocazione del Consiglio metropolitano di giorno 23 ottobre 2024; Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (D.U.P.), ai sensi dell’art. 170 del Tuel 267/2000; Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); Piano Turistico Metropolitano 2024-2026, approvazione; Piano operativo metropolitano integrato per lo sviluppo economico 2025-2027, approvazione.

Aktri punti: approvazione schema di Contratto di servizio per l’affidamento, alla società Castore spl s.r.l., dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici istituzionali, scolastici e sportivi di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per il triennio 2025-2027; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) D.Lgs N.267/2000. Decreto Presidenziale n.10/2025 emesso dal Tar Calabria in data 07/01/2025; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) D.Lgs N.267/2000. Ordinanza della Corte di Cassazione n.33219/2024 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria; Approvazione Regolamento servizio di portierato.

