Reggina, il Granillo torna semi vuoto e Ballarino lo fa notare: la battuta sui “tifosi silenziosi”

“Ai tifosi silenziosi, che ci amano in silenzio, dico di venire a incitarci”. Anche Ballarino ha notato gli ampi vuoi del Granillo. Niente di strano, in fondo. Sono i soliti numeri, quelli di questo anno e mezzo. L’exploit c’era stato due settimane fa, contro il Siracusa, per una serie di circostanze favorevoli: la voglia di credere nell’aggancio, l’avversario, l’atmosfera, la classifica.

Oggi la Reggina è tornata a -3, con le 3 reti all’Enna, ma prima della gara il distacco era ampio e in pochi si aspettavano il flop del Siracusa ad Acireale. Così il Granillo è tornato sui suoi standard e di questo se n’è accorto anche Ballarino, che a fine gara ha rivolto un appello ai tifosi che ha definiti “silenziosi”.

