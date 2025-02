Ponte sullo Stretto, Salvini: “da Reggio a Messina ci vorranno 10 minuti in treno, cambierà la vita di pendolari, turisti e residenti”

StrettoWeb

“Oggi un treno per attraversare i tre chilometri dello Stretto di Messina ci mette due ore o tre ore, a seconda dei passeggeri o merci. Col Ponte operativo e l’alta velocità ci si metteranno 10 minuti. Pensate al risparmio ambientale, economico, sociale e a come cambia la vita dei medici, degli studenti, dei pendolari, dei turisti, dei residenti e dei lavoratori”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento in videocollegamento in occasione dell’inizio dei lavori di scavo nella galleria Saginara a Campagna (Salerno), nell’ambito del cantiere della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno – Reggio Calabria.

