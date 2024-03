Ponte sullo Stretto, i dettagli della nuova linea metropolitana tra le due sponde: così Reggio e Messina saranno un’unica grande città

StrettoWeb

Dopo il parere dei tecnici e l’approvazione degli aggiornamenti del progetto definitivo, l’amministratore delegato della Società Stretto di Messina Pietro Ciucci è stato ieri a Messina e oggi a Villa San Giovanni per illustrare alle istituzioni locali e alla stampa la presentazione tecnico-scientifica del progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto. Il documento è formato da 108 slides e si può scaricare integralmente nel link in coda all’articolo.

Nel testo ci sono tutti i test per i terremoti e i venti, e le carte aggiornate con tutta la documentazione ambientale, quindi gli interventi di mitigazione, di compensazione e la relazione paesaggistica, oltre al monitoraggio in ambiente marino e dell’avifauna migratrice. Ma a spiccare, almeno per quanto riguarda l’aspetto dei pendolari dell’Area dello Stretto, è il dettaglio del nuovo sistema metropolitano interregionale tra Calabria e Sicilia.

Il Ponte sullo Stretto, infatti, consentirebbe l’immediata conurbazione di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni in un’unica città di oltre 400 mila abitanti, 7ª in Italia per popolazione. Questa nuova grande città dello Stretto, con il Ponte, sarà servita da una metropolitana che consentirà ai pendolari di muoversi sui treni veloci con una serie di stazioni, di cui alcune di nuova apposita realizzazione a Messina, come nelle grandi città.

Di seguito tutti i dettagli del progetto:

