Ponte sullo Stretto, i “No” insistono ancora: evento a Messina con Bonelli e Floridia | INFO

I no Ponte continuano la loro battaglia di propaganda contro la grande opera dello Stretto. Nonostante le volontà di un Governo eletto democraticamente dal popolo (quest’ultimo che quindi ha scelto di realizzare il Ponte sullo Stretto), nonostante non ci sia un minimo cavillo a cui appigliarsi rispetto a delle procedure lineari che si stanno eseguendo prima dell’avvio dei cantieri, i no Ponte continuano ad insistere, organizzando iniziative. Terminate le manifestazioni di piazza – veri e propri flop – ora si è passati ai convegni e ai ricorsi.

A proposito di convegni, domani – venerdì 28 febbraio – sarà il turno dell’incontro dal titolo “Aspetti giuridici, economici, ambientali del Ponte”, in programma a Messina, presso Palazzo Zanca, alle ore 17. Interverranno le solite personalità dei soliti movimenti, comitati e associazioni no Ponte. L’evento, infatti, è organizzato dal movimento “Invece del Ponte”. Si segnalano, tra gli altri, gli interventi di Angelo Bonelli (Europa Verde – AVS) e di Barbara Floridia (Movimento Cinque Stelle). Non mancano PD (Antonio Nicita) e WWF. Di seguito la locandina con il programma completo.



