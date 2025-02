Lottano contro il Ponte sullo Stretto e non sanno neanche dove vanno: l’ultima figuraccia di Bonelli e AVS, “Palazzo Zanca a… Reggio Calabria”

StrettoWeb

Si interessa tanto al Ponte sullo Stretto; lotta per andargli contro a prescindere, per ideologia; si vanta di conoscere il territorio, a tal punto da volerne preservare l’ambiente, ma non sa neanche dove sta andando. Pensa, addirittura, che Palazzo Zanca sia a Reggio Calabria e non a Messina. Errore clamoroso e ridicolo quello in cui è incappato l’ufficio stampa di Alleanza Verdi Sinistra, il partito di cui fa parte Angelo Bonelli, deputato dichiaratamente contrario alla grande opera che domani sarà sullo Stretto per il convegno “Aspetti giuridici, economici e ambientali del Ponte”.

Il convegno, come scritto in altro articolo, si terrà a Palazzo Zanca, a Messina, ma non per AVS e Bonelli. Nell’oggetto dell’email inviata alla nostra redazione, infatti, si legge: “Reggio Calabria, Bonelli parteciperà domani al convegno contro il Ponte sullo Stretto”. Lapsus, errore di stampa? No, anche perché già sarebbe grave. Per il partito di Bonelli, Palazzo Zanca si trova proprio a Reggio Calabria.

Questo è quanto si legge nella parte restante del testo dell’email: “Angelo Bonelli parteciperà al convegno ‘Aspetti giuridici, economici e ambientali del Ponte”, organizzato dagli oppositori all’infrastruttura. L’evento si terrà venerdì 28 febbraio alle 17 al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Reggio Calabria. Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), interverrà insieme ad altri esperti e politici, tra cui:

Gaetano Benedetti (Centro studi WWF),

Francesco Ramella (Università di Torino),

Filippo Cucinotta (Università di Messina),

Antonio Nicita (PD),

Barbara Floridia (M5S).

L’incontro è organizzato dall’associazione “Invece del Ponte”, contraria alla realizzazione dell’infrastruttura. Lo comunica l’ufficio Stampa'”.

L’errore è imperdonabile, incredibile. Anche per chi – ribadiamo – professa di avere così tanto a cura il territorio, di essere interessato alla sua natura, al suo futuro, all’ambiente. Così tanto interessato che non conosce neanche i palazzi istituzionali. E ce lo immaginiamo, domani, Angelo Bonelli che scende dall’aereo e – rivolgendosi a un tassista – gli chiede: “mi porti immediatamente a Palazzo Zanca”. Lui non potrà che rispondergli: “Deputato, il Ponte sullo Stretto ancora non l’hanno fatto. Di immediato non c’è nulla. Se magari smette di ostacolarlo. Intanto si prenda il traghetto e attraversi il mare. Saluti…”.

