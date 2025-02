Pietro Gaeta nuovo procuratore generale della Cassazione. Princi: “orgoglio per tutta la Calabria e la città di Reggio”

StrettoWeb

“La nomina di Pietro Gaeta a Procuratore generale della Corte di Cassazione è una grande soddisfazione per tutta la Calabria e per la città di Reggio. Calabrese, reggino, Pietro Gaeta si è distinto per le competenze professionali, le doti umane e il grande impegno che gli hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo”. Lo afferma in una nota Giusi Princi, eurodeputata FI – PPE, di rientro in Italia dalla missione in Turkmenistan, dove si è recata in qualità di Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l’Asia Centrale.

“Motivo di orgoglio”

“È motivo di orgoglio – prosegue – che un altro figlio di questa terra venga riconosciuto per le sue qualità e competenze in un incarico così prestigioso. Anche grazie a figure di rilievo come Pietro Gaeta riusciamo a far conoscere il meglio della Calabria, una regione che esprime eccellenze e professionisti apprezzati in diversi ambiti, non solo in Italia ma anche all’estero. Congratulazioni al nuovo Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, a cui rivolgo sinceri auguri di buon lavoro nella consapevolezza che, con la sua esperienza, saprà dare uno straordinario contributo alla giustizia italiana raggiungendo altri e importanti traguardi. Auspico che Pietro Gaeta e tutti i calabresi che con il loro lavoro danno lustro alla nostra regione – conclude Princi – possano essere sempre di più una risorsa per il nostro territorio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.