Pietro Gaeta nuovo procuratore generale della Cassazione: è la prima volta per un reggino

StrettoWeb

Il nuovo procuratore generale della Cassazione, Pietro Gaeta, è stato eletto dal plenum straordinario del Csm presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha detto che il nuovo Pg sarà una guida “salda”, e darà un proficuo contributo ai lavori del Csm del quale il Pg è un componente di diritto. Mattarella ha poi ringraziato Luigi Salvato, il Pg della Cassazione che sta andando in pensione e che oggi ha partecipato e votato al plenum il suo successore. Gaeta succede a Luigi Salvato, che andrà in pensione il prossimo 10 marzo.

Chi è Pietro Gaeta

Gaeta, avvocato generale della cassazione, è nato a Reggio Calabria nel 1958. Gaeta, ha ottenuto 20 voti a favore, tra cui quello del Pg uscente Luigi Salvato. Nove invece i voti (5 dei componenti laici: Eccher, Giuffre, Bianchini, Bertolini e Aimi e 4 dei togati Nicotra, Mazzola, Scaletta e Marchianò) per l’altro candidato, Pasquale Fimiani. Si è astenuto il vice presidente del Csm, Fabio Pinelli.

CSM, Cannizzaro (FI): “congratulazioni a Gaeta primo reggino procuratore generale”

“La nomina di Pietro Gaeta a Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione è un traguardo di grande rilevanza, non solo per la sua carriera personale, ma anche per la Calabria e, in particolare, per Reggio Calabria dove è nato nel 1958. Le congratulazioni a Pietro Gaeta sono più che meritate, e questo risultato è motivo di orgoglio per tutta la Calabria. Reggio Calabria vede per la prima volta uno dei suoi figli raggiungere un ruolo così prestigioso nel sistema giudiziario italiano. Questo traguardo è un’ulteriore dimostrazione che, con impegno e determinazione, è possibile raggiungere posizioni di altissimo livello, portando con sé il valore e l’orgoglio delle proprie radici. Auguriamo a Pietro Gaeta un mandato ricco di successi e di contributi significativi alla giustizia italiana.” Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.