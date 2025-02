Piazza del Popolo, Mallemace a StrettoWeb: “avviata una procedura di vincolo”. Ma la chiusura del mercato è scelta dell’amministrazione

StrettoWeb

La decisione dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria di sospendere il mercato storico di Piazza del Popolo sta creando enorme dibattito in città tra proteste e polemiche. Maria Mallemace, che guida la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Reggio Calabria e Vibo Valentia, ai microfoni di StrettoWeb, ha dato informazioni utili per quanto riguarda il futuro dell’area: “abbiamo appena avviato una procedura di vincolo del perimetro di Piazza del Popolo”.

“Siamo ancora alle fasi iniziali”

“Mentre il palazzo della casa del fascio ha un decreto specifico di vincolo, il perimetro della piazza ancora no ed è fondamentale per iniziare a pensare ad una riqualificazione della Piazza. I tempi? Non sono immediati, siamo ancora alle fasi iniziali”, spiega Mallemace. E’ doveroso evidenziare che l’inizio dell’iter del vincolo dell’area della Piazza nulla a che fare con la chiusura del mercato storico che è stata una scelta dell’amministrazione comunale come ha più volte evidenziato il sindaco Falcomatà in commissione controllo e garanzia.

