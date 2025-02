Reggio Calabria, Falcomatà in commissione mette una pietra tombale sul mercato storico di Piazza del Popolo: “non sarà più lì, dialogo per nuove soluzioni”

StrettoWeb

Si è conclusa, pochi minuti fa, la commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta da Massimo Ripepi, sulla delibera di giunta di Piazza del Popolo che prevedeva la sospensione del mercato sino a giugno. Presente il sindaco Giuseppe Falcomatà, che finalmente ha chiarito la posizione dell’amministrazione comunale sulla questione del Mercato storico. E’ stata una discussione talvota dura, in cui il primo cittadino ha risposto alle varie sollecitazioni dei consiglieri comunali e degli ambulanti in maniera talvolta fredda e distaccata. Da registrare momenti di tensione tra il consigliere della Lega, Armando Neri, ed il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace che ha anche “minacciato” di andare via.

Falcomatà: “la decisione è presa, non torniamo indietro”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, sia nella sua relazione iniziale e sia nel concludere la riunione, è stato ben chiaro sul mercato di Piazza del Popolo: “la decisione è presa, non si torna indietro“. Insomma, è stata messa una pietra tombale sulla vicenda aumentando la preoccupazione degli ambulanti, i quali, da settimane, si trovano nel limbo e senza lavoro.

“La superfice della piazza è del demanio”

“A giugno ci sarà un consiglio comunale in cui discuteremo di piazza del Popolo. L’amministrazione comunale ha avviato le prime interlocuzioni con l’agenzia del demanio, la superficie è di sua competenza, e la soprintendenza, perchè abbiamo intenzioni di portare avanti una riqualificazione dell’area”, rimarca Falcomatà.

“Dialogo in corso per nuove soluzioni”

“Gli ambulanti stanno incontrando a più riprese l’assessore Lanucara per trovare una nuova soluzione per il mercato. Noi dialoghiamo con chi rispetta le regole, gli abusivi non possono essere nostri interlocutori. Mio padre? Vogliamo essere ferrei come è stato lui, ci assumiamo la responsabilità di quanto abbiamo deciso”, sottolinea Falcomatà.

“Io assente in commissione? Serve garbo istituzionale”. La replica di Ripepi

“Non ritengo necessaria la mia presenza qui, anche perchè l’assessore Lanucara ha spiegato la situazione più volte. Serve garbo istituzionale. Volete il sindaco in commissione? Si, ci vengo, ma concordiamolo, in quanto ho tanti impegni. Bastava una chiamata e avremmo risolto prima”, afferma Falcomatà. La replica di Ripepi non è tardata ad arrivare: “qui non si tratta di questioni formali, ma di una situazione gravissima, in cui un uomo è arrivato a tentare un gesto estremo perchè non può lavorare. Di fronte a un’emergenza del genere, non esistono impegni più importanti”.

Lanucara: “sto vedendo solo un teatrino”

L’assessore Marisa Lanucara, presente in commissione, puntualizza: “ho incontrato più volte gli ambulanti di piazza del Popolo per trovare una soluzione condivisa. Se pensate ci siano cose non legali andate in Procura a denunciare. Ad un certo punto c’è stata una netta chiusura da parte degli ambulanti. Sto vedendo solo un teatrino”.

Gli altri interventi

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, ha affermato: “il sindaco sta aprendo un portone per gli ambulanti puntando a riorganizzare i mercati cittadini. La vicenda non deve essere strumentalizzata”.

Il consigliere della Lega, Armando Neri, non le manda a dire: “oggi qui si certifica la morte del mercato ed il poco rispetto nei confronti dei lavoratori che chiedono solo di portare a casa un pezzo di pane. Non si può apprendere dai social la decisione dell’amministrazione” di chiusura del mercato”.

Il consigliere Franco Barreca invece afferma: “nessuno ha detto che si chiuderà il mercato di piazza del Popolo”. Ma le scelte dell’amministrazione comunale, che lui sostiene, vanno in un’altra direzione. Al consigliere Saverio Pazzano non “convince la chiusura del mercato e l’istituzione dei parcheggi”.

Il presidente Massimo Ripepi, afferma: “a piazza del Popolo si può fare di tutto. Manteniamo la storicità della piazza nella legalità. Va trovata immediatamente una soluzione per i lavoratori“. Il consigliere della Lega, Giuseppe De Biasi, si scaglia contro Lanucara: “l’assessore al ramo è assente, serviva dialogo che invece è stato assente”. Il consigliere di Fdi, Demetrio Marino, ha affermato: perché non sono stati convocati i capigruppo per decidere la questione? Serviva una interlocuzione anche con la Prefettura”. Il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia: “non era meglio affrontare la questione direttamente con gli ambulanti? In tutte le città ci sono i mercati storici”.

Scontro Sera-Ripepi

Il consigliere di maggioranza Beppe Sera è duro contro il presidente Massimo Ripepi: “qui state avvelenando i pozzi, basta con le solite commissioni con gli stessi temi”. L’esponente di Alternativa Popolare, risponde a muso duro: “Sera vuole delegittimare la commissione. Mai abbiamo parlato di chiudere il mercato di Piazza del Popolo nella commissione del presidente Versace ma solo di riqualificazione dell’area”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.