Paternò-Reggina, scatta la prevendita: le info per il settore ospiti

“Al via la prevendita del settore ospiti di Paternò. I biglietti possono essere acquistati presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria. Non è possibile acquistare il tagliando on line. Costo biglietto € 10,00 + prevendita“. Così in una nota la Reggina informa circa il prezzo e la rivendita presso cui acquistare il biglietto per il match in Sicilia.

Come già comunicato in precedenza, la sfida avrà inizio alle ore 15, mezz’ora dopo il consueto avvio delle gare di Serie D.

