Serie D, posticipato il calcio d’inizio di Paternò-Reggina

“A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Paternò-Reggina, in programma domenica 2 marzo 2025 alle ore 15“. Così in una breve nota la società amaranto comunica il posticipo del calcio d’inizio del match in terra siciliana. Nelle ultime sfide della squadra di Trocini nell’isola, il fischio d’avvio è stato sempre spostato di mezz’ora. Confermato lo spostamento anche questa volta.

Barillà e compagni proveranno a non perdere terreno dalla capolista, dopo aver recuperato nuovamente i tre punti, sperando che il Siracusa possa incappare in un altro passo falso.

